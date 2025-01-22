Власти Белгородской области заявили, что дистанционное обучение продолжится

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг отмену дистанционного обучения в вузах и ссузах. Свой комментарий губернатор оставил в ходе онлайн-общения со студентами, он опубликован в Telegram-канале »Белгород — Молния».

«Поговорил с ректором. Никто ничего не отменяет, сохраняется то, что было до сегодняшнего дня — как дистанционная, так и очная форма обучения, не переживайте», — ответил Гладков на вопрос студентов.

В своем комментарии Гладков упомянул ректора Белгородского государственного аграрного университета, расположенного в поселке Майский. Насчет других вузов, которые также якобы отменили дистант, Гладков ничего не сказал.

До этого белгородские студенты сообщили, что не могут выйти на дистанционное обучение — сразу несколько вузов и ссузов закрыли такую возможность для своих студентов.

На случившееся обратил внимание министр образования региона Андрей Милехин, который заявил о том, что возможность для дистанционного обучения сохраняется. Однако студенты в ходе общения в социальных сетях заявили об обратном.

Ранее сообщалось о планах Минпросвещения ввести дистанционный формат обучения в автошколах.