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Белгородские студенты жалуются, что их лишили возможности учиться дистанционно

«Бел.ру»: белгородские студенты не могут выйти на дистанционное обучение
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Pexels

Белгородские студенты не могут выйти на дистанционное обучение — сразу несколько вузов и ссузов закрыли такую возможность для своих студентов. Об этом сообщает издание «Бел.ру».

Первыми о ситуации сообщили студенты Белгородского государственного аграрного университета, расположенного в поселке Майский.

В руководстве вуза студентам заявили, что фактически возможность для дистанционного обучения осталась только для тех студентов, которые работают по специальности.

Затем о схожей ситуации сообщили в Белгородском Государственном университете и других учебных заведениях. На случившееся обратил внимание министр образования региона Андрей Милёхин, который заявил о том, что возможность для дистанционного обучения сохраняется. Однако студенты в ходе общения в социальных сетях заявили об обратном.

До этого омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что дистанционное образование может быть эффективно, но только в том случае, когда применяется как дополнение к основной системе обучения.

Ранее сообщалось о планах Минпросвещения ввести дистанционный формат обучения в автошколах.

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