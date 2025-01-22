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Главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили из-за коррупционного преступления

Главного бухгалтера КЖД уволили за коррупционное правонарушение
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Главный бухгалтер Крымской железной дороги (КЖД) была уволена из-за коррупционного преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, женщина не предоставила в установленный срок справки о доходах, расходах и имуществе. По результатам рассмотрения иска руководство КЖД обязали уволить бухгалтера, обвинив ее в коррупционном правонарушении.

«Решение суда вступило в законную силу и исполнено, главный бухгалтер ФГУП «Крымская железная дорога» уволена в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

Накануне портал «Город 55» сообщил, что в Омской области отправили в отставку главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова после драки с чиновником. Конфликт между госслужащими произошел на тему проблем с водоснабжением. Инцидент случился в январе 2024 года в деревне Киселево.

19 января Telegram-канал Ural Mash сообщил, что в Свердловской области депутат думы поселка Шаля Наталья Асаинова исполнила пошлые частушки в местном супермаркете. Согласно публикации, теперь женщине придется предстать перед комиссией по этике.

Ранее в Челябинской области уволили травматолога, явившегося на прием пьяным.

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