Главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили из-за коррупционного преступления

Главный бухгалтер Крымской железной дороги (КЖД) была уволена из-за коррупционного преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, женщина не предоставила в установленный срок справки о доходах, расходах и имуществе. По результатам рассмотрения иска руководство КЖД обязали уволить бухгалтера, обвинив ее в коррупционном правонарушении.

«Решение суда вступило в законную силу и исполнено, главный бухгалтер ФГУП «Крымская железная дорога» уволена в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

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