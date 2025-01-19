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На Урале депутата хотят уволить после видео с пошлыми частушками из супермаркета

Ural Mash: депутат поселка Шаля спела непристойные частушки в супермаркете
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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Свердловской области депутат думы поселка Шаля Наталья Асаинова исполнила пошлые частушки в местном супермаркете, сообщает Ural Mash.

Как пишет Telegram-канал, депутата с баяном сопровождали жители и школьники в новогодних костюмах. Они собирали сладости и поздравляли окружающих. Видео, на котором Асаинова исполняет непристойные песенки, увидел председатель думы.

Согласно публикации, теперь женщине придется предстать перед комиссией по этике. Ей может грозить увольнение, а супермаркет проверят на соблюдение санитарных норм из-за того, что там Асаинова «трясла подолами».

В начале января спикер думы приморского Дальнегорска пожаловался на взлом аккаунта в Telegram: с его страницы в городском канале было опубликовано видео со сравнением комментаторов с опарышами. По словам депутата, в сеть попали материалы из его переписок — в том числе «личное видео». Аккаунт, с которого был оставлен оскорбительный комментарий, был удален.

Ранее депутата из Дагестана арестовали за мастурбацию на глазах у детей.

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