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Травматолог из Челябинской области, явившийся на прием пьяным, уволен

В Коркино уволен травматолог, которого видели на работе пьяным
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Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/VK

В Коркино врач, которого обвинили в появлении на приеме пьяным, уволен. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.

Ведомство также проверит администрацию медучреждения.

По словам представителей ведомства, несмотря на произошедшее, в больнице работает еще один травматолог и хирурги, поэтому медпомощь пациентам в учреждении будет оказываться в полном объеме.

Как сообщает 74.ru, заявление на увольнение написал сам врач. После инцидента его попросили пройти медосвидетельствование, но он отказался.
Прокуратура региона проводит проверочные мероприятия.

На работу травматолога пациенты жаловались несколько раз. Так, специалист поставил диагноз «ушиб» мужчине, у которого, как оказалось, был перелом. К этому моменту кости уже неправильно срослись. При этом позже пациенту должны были провести операцию, но отменили ее. В этот день супруга больного увидела травматолога, предположительно, пьяным.

Еще одна женщина заявила, что приехала на прием, но застала врача пьяным. Врач поставил диагноз, который не подтвердился.

Ранее многодетная мать обвинила врачей в том, что больше не сможет родить.

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