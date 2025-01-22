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Власти Краснодарского края рассказали, где можно взять песок для восстановления пляжей

Руппель: в Анапе можно взять песок для восстановления пляжей после ЧП с танкерами
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Недалеко от Анапы есть места, из которых можно привезти песок для восстановления пляжей, пострадавших в результате выбросов мазута. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, передает РИА Новости.

«Специалисты определили несколько мест недалеко от Анапы, из которых можно привозить песок, подходящий по структуре», — сказал он.

В свою очередь губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новый песок, который завезут на побережье, не должен угрожать существующей среде.

По последним данным, с танкера «Волгонефть-239», который сел на мель, удалось выкачать 10% мазута, что составляет примерно 150 тонн нефтепродуктов.

Таким образом, 1350 тонн мазута все еще остаются на борту. Перегрузкой нефтепродуктов занимаются шесть битумовозов. В Черное море, по данным Минтранса РФ, с потерпевших крушение танкеров попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

20 января сообщалось, что количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Ранее врач рассказал, что маски не спасут от пагубного воздействия мазута в Анапе.

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