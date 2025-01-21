Анапский мазут нужно убирать в респираторах, а не масках, рассказал врач

Маски не гарантируют на 100%, что человек не надышится мазутом или не получит на кожу какое-то количество опасных химических соединений. Убирать мазут лучше всего в респираторах, однако и они могут не помочь, если у вас есть астма. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадим Негребецкий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Сегодня в Анапе обнаружили новые выбросы мазута.

Волонтеры, собирающие мазут, уже начали жаловаться на состояние здоровья. Участников уборки мучает тошнота, головокружение и сильная одышка, не смотря на то, что они использовали средства индивидуальной защиты.

«Средства индивидуальной защиты (СИЗы) не гарантируют на 100%, что человек не надышится, не получит на кожу какое-то количество химических соединений. Кроме того, находиться в СИЗ можно без вреда для здоровья только ограниченное время. Если у человека бронхиальная астма, он не сможет в респираторе нормально дышать, это может спровоцировать приступ удушья. Руки в перчатках потеют, и если есть аллергические реакции, это может спровоцировать обострение. Есть много дополнительных факторов», — рассказал врач.

Если у человека есть какие-то хронические заболевания, воздействие компонентов мазута по любой из нозологий может оказаться критическим. В зависимости от физического состояния человека это может быть не просто легкое недомогание, а более серьезные симптомы, требующие госпитализации.

«Этот набор разных соединений может провоцировать целый перечень проблем, например, воздействие на органы дыхания, респираторные заболевания. При испарении мазута эта смесь попадает в организм человека и может спровоцировать приступы бронхиальной астмы. В сердечно-сосудистых заболеваниях тоже встречаются элементы риска влияния полициклических ароматических углеводородов. Проницаемость кожного покрова человека по отношению к некоторым органическим и неорганическим соединениям достаточно высока, поэтому попадание компонентов мазута в кожу может приводить к дерматитам, экземам и серьезным аллергическим реакциям», — отметил доктор.

Следующая опасность — это нейротоксикология, воздействие через органы дыхания на головной мозг человека, что приводит к головокружениям, слабости, головным болям и прочим симптомам.

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