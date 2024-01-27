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Суд в Москве арестовал россиянина за работу на иностранное государство

Мещанский суд арестовал россиянина Шатресова за тайную работу на иностранцев

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Шатресов за тайную работу на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении суда.

Согласно законодательству России, наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет предусмотрено за установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях содействия в заведомо направленной против безопасности России деятельности. Помимо иностранного государства, это касается международной либо иностранной организации.

До этого в Санкт-Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат.

Ранее россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины.

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