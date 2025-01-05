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Генконсул рассказала, гражданам каких стран РФ выдала больше всего электронных виз

Прыжкова: РФ выдала более 600 тыс. электронных виз, половину — туристам из КНР
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Россия за период с января по ноябрь 2024 года выдала свыше 600 тыс. электронных виз, из них почти половину – гражданам Китая. Об этом РИА Новости заявила генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова.

По словам Прыжковой, с января по июль 2023 года генконсульство фиксировало приток заявлений на оформление туристических виз в Россию: ежемесячно их число составляло более 0,8 тыс., однако с августа 2023 года до конца 2024 года их количество уменьшилось до 0,6 тысячи. Это связано с возобновлением работы системы единой электронной визы.

«Снижение не связано с изменением востребованности российского направления, а является следствием возобновления работы системы единой электронной визы», — пояснила генконсул.

Прыжкова назвала преимущества электронной визы: заполнение и подача заявления онлайн, четыре дня на получение, стоимость в три раза меньше.

«Россия в 2024 году выдала более 600 тыс. электронных виз, из них почти половину – гражданам Китая, которые отдают предпочтение путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Иркутск, Хабаровск и так далее», — заключила она.

До этого директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов сообщил, что электронная виза в Россию в 2024 году чаще всего выдавалась гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что у туристов вырос спрос на празднование Нового года в России.

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