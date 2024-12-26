Стало известно, гражданам каких стран Россия выдала больше всего электронных виз

МИД: РФ в 2024 году выдала более 600 тысяч электронных виз, в основном китайцам

Российская Федерация в 2024 году выдала более 600 тысяч электронных виз иностранным гражданам для визита в страну. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

По его словам, годовой мониторинг проекта электронных виз, введенного с 1 августа 2023 года, продемонстрировал результативность и растущую востребованность в поездках в Россию.

Климов уточнил, что в основном российская электронная виза выдавалась гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Такой тип визы начали выдавать с 1 августа 2023 года. Их можно оформить на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

В начале декабря 2024 года РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Ранее сообщалось, что у туристов вырос спрос на празднование Нового года в России.