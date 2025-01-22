В небе над Курской областью сбит беспилотник ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«22 января около 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

До этого экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины с пехотой в Курской области. В ведомстве рассказали, что успешная работа тяжелых огнеметных систем помогла штурмовым группам тульских и рязанских десантников с небольшими потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Утром 22 января в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки над регионами страны было сбито 114 украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.