Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В небе над Курской областью сбит беспилотник ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Курской областью
close
Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«22 января около 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

До этого экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины с пехотой в Курской области. В ведомстве рассказали, что успешная работа тяжелых огнеметных систем помогла штурмовым группам тульских и рязанских десантников с небольшими потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Утром 22 января в Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки над регионами страны было сбито 114 украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами