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В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников

Минобороны: средствами ПВО за сутки сбиты 114 дронов ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили более 100 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами РФ и в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с февраля 2022 года украинская армия потеряла 652 самолета, 283 вертолета, 41148 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и другой техники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска за сутки выпустили по семи районам более 74 снарядов и применили 72 дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее уничтожение дрона ВСУ в Ростовской области попало на видео.

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