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Российские войска уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ «Солнцепеком» уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Курском
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Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что успешная работа тяжелых огнеметных систем помогла штурмовым группам тульских и рязанских десантников с небольшими потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Расчеты «Солнцепека» ежедневно выполняют задачи по уничтожению укрепленных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой украинской армии, поражению живой силы. Незаметно для ВСУ посреди ночи «Солнцепек» выезжает на боевую позицию и отправляет пакеты 220-мм термобарических снарядов. Попадая в цель, снаряды воспламеняет взрывоопасную смесь и «уничтожают все живое на украинских позициях», поделились в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что военнослужащие ВСУ, которые избежали зоны поражения огнеметов, чаще всего выбирают покинуть позиции и отступить.

Ранее стало известно о планах Киева организовать прорыв в Курской области.

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