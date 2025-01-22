Хинштейн опубликовал заявление на отпуск чиновницы, раскритикованной им за отдых в Индии

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления на отпуск врио министра по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял, которую он подверг критике за отдых в Индии без уведомления об этом.

Из заявления следует, что оно было написано 19 декабря 2024 года. В нем чиновница просит врио главы области о предоставлении ей ежегодного отпуска на 16 дней с 9 января.

20 января Хинштейн возмутился отпуском Мусьял, уехавшей отдыхать в Индию. Свое недовольство он выразил во время заседания регионального правительства. Хинштейн рассказал, что формально Мусьял не должна согласовывать свой выезд за пределы страны. Однако «в сегодняшних условиях» отпуск без уведомления он считает недопустимым.

При этом в беседе с «Газетой.Ru» Мусьял говорила, что ее отпуск был с Хинштейном согласован, а ездила она в дружественную России Индию, где посещала объекты культурного наследия, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

Ранее Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам.