Курская чиновница ответила на критику Хинштейна из-за отпуска в Индии

После критики Хинштейна курская чиновница заявила, что он знал про ее отпуск

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила «Газете.Ru», что ее отпуск в Индии был заранее согласован с главой региона Александром Хинштейном. Накануне врио губернатора возмутился отпуском Мусьял и заявил, что чиновники не должны «бесконтрольно уезжать из страны из соображений безопасности и моральной стороны вопроса».

«Мой отпуск был согласован врио губернатора с 9 января 2025 года по 24 января 2025 года. Распоряжение об отпуске было подписано врио губернатора Курской области 25.12.2024. Да, я посещала Индию и 20-го января уже была на территории РФ. В соответствии с действующим законодательством (отсутствием секретки) я не должна согласовывать выезд за пределы РФ. Вместе с тем, я уведомила врио руководителя администрации Курской области о выезде за пределы РФ, в дружественную нашей стране — Индию, богатую своим культурным наследием! И, конечно, я с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО», — сказала Мусьял.

Она также добавила, что с начала спецоперации она и ее близкие оказывают помощь российским военным и жителям приграничья.

20 января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском Ирины Мусьял, уехавшей отдыхать в Индию. Свое недовольство он выразил во время заседания правительства. Хинштейн рассказал, что формально Мусьял не должна согласовывать свой выезд за пределы страны. Однако «в сегодняшних условиях» отпуск без уведомления он считает недопустимым.

5 декабря 2024 года Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение тем, что в регионе востребовано кризисное управление. 7 декабря Хинштейн был официально представлен правительству региона. По словам Мусьял, ее документы на отпуск были подписаны 25 декабря.

Ранее Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях. В его собственном Telegram-канале комментарии также закрыты.