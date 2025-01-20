«Ехать отдыхать за рубеж? Я не понимаю». Хинштейн раскритиковал курскую чиновницу за отпуск в Индии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемой поездку местной чиновницы за границу. Объектом критики стала врио областного министра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял, которая уехала в отпуск в Индию. Хинштейн признал, что чиновница не должна была согласовывать выезд из страны, однако выразил мнение, что «в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал местную чиновницу, уехавшую во время своего отпуска на отдых за границу. Как сообщает издание «Курские новости», речь об этом зашла на заседании регионального правительства в связи с приездом в Курск представителей федерального Минкульта, которые намеревались обследовать курский Детинец (древнюю крепость, первые стены которой были построены, предположительно, в Х веке. — «Газета.Ru»).

Хинштейн обратился к временно исполняющей обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял, но оказалось, что в зале ее нет и она в отпуске до конца недели. После чего врио губернатора поинтересовался, действительно ли она находится на отдыхе за пределами России. Руководитель администрации губернатора Александр Крылов подтвердил это.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия. Формально она не должна согласовывать свой выезд за пределы России. Но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может», — заявил Хинштейн.

Он подчеркнул, что речь идет о моральном аспекте ситуации и после начала специальной военной операции «мир изменился».

«Когда не освобождена территория области, люди находятся в тяжелом положении, ехать отдыхать за рубеж — я не понимаю», — отметил врио губернатора.

Он назвал выезд должностных лиц за границу неуместным, однако подчеркнул, что закон не предусматривает каких-либо ограничений в этом вопросе.

Скандал с курскими депутатами

Это не первый подобный скандал в Курской области. В 2023 году всероссийскую известность по схожему поводу обрел беспартийный депутат региональной думы Максим Васильев, в новогодние праздники опубликовавший видео со своего отдыха в Мексике.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, парламентарий наливал в стакан пиво, поздравлял всех с Новым годом и желал «много денег и хорошего настроения». На отдыхе он был вместе с женой Светланой Васильевой — тоже депутатом.

Курского депутата наказали за поздравление из Мексики. Он извинился по видеосвязи Депутат Васильев из курской облдумы, который в январе прославился видеопоздравлением... 11 января 18:52

История вызвала широкий общественный резонанс во многом с подачи секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, который потребовал ухода четы Васильевых из депутатов.

«В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые «народные избранники» позволяют себе «греть булки» на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео», — отмечал он в своем Telegram-канале.

Выводы из этого он сделал жесткие: «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов».

Турчак призвал чету Васильевых сложить депутатские полномочия и выразил надежду, что «после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».

После этого комиссия по этике регионального парламента заявила о нарушении Максимом Васильевым депутатской этики, а он сам принес официальные извинения. На политической карьере депутата все эти события не сказались: он и сегодня является депутатом Курской областной думы, а его жена остается членом думы городской.

Что в других регионах?

В других регионах России подобные истории тоже случаются. В июле 2024 года пресс-секретаря управления спорта Севастополя Анастасию Тарасову уволили за туристическую поездку во Францию. При этом формальных ограничений на выезд у нее не было и закон она не нарушила.

О поездке чиновницы в Париж стало известно из ее соцсетей: она опубликовала сторис с фотографиями на фоне Эйфелевой башни с олимпийскими кольцами и пояснениями, что сбылась ее заветная мечта — встретить день рождения в Париже.

Как сообщало издание «ForPost. Новости Севастополя», это вызвало крайне негативную реакцию со стороны городских властей.

«Учитывая, что сейчас Франция занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, поставляет ракеты ВСУ, которыми наносят удары по нашему Севастополю — такая поездка и ее демонстрация в социальных сетях выглядит особенно аморально. Принял решение прекратить трудовые отношения с данным сотрудником», — заявил начальник управления спорта Сергей Резниченко.

При этом он пояснил, что пресс-секретарь не является госслужащей, не имеет ограничений на выезд на границу и не должна согласовывать места отдыха со своим руководством. Поездка была оплачена ее мужем-бизнесменом. Претензий к ее работе также не нашлось: Резниченко отметил, что Тарасова была адекватным работником и писала пресс-релизы в публичных сетях управления спорта «с абсолютно понятной государственной позицией».