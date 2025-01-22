В Краснодарском крае займутся рекультивацией пляжей после ЧП с танкерами

В Краснодарском крае появится механизм рекультивации пляжей после ЧП с танкерами

В Краснодарском крае разработают механизм рекультивации пляжей и песчаных дюн, где происходят выбросы нефтепродуктов из-за ЧП с танкерами в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском запустили в работу установку «Грохот» и начали просеивать песок от мазута. Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля. Кроме того, необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации», — написал чиновник после заседания оперативного штаба.

17 января новые незначительные выбросы мазута обнаружили на нескольких пляжах Краснодарского края. За день до этого власти региона заявляли о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.