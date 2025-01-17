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Новые выбросы мазута обнаружили на пляжах Краснодарского края

Мазут снова обнаружили на пляжах в Краснодарском крае
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Новые незначительные выбросы мазута обнаружили на нескольких пляжах Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

16 января власти Краснодарского края заявляли о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье.

«Утром 17 января новые незначительные фрагменты мазута на своих участках обнаружили команды Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара», — говорится в посте оперштаба.

Власти уточняют, что на данный момент проводится деликатная уборка пляжей. Чтобы избавиться от застывших капель мазута, песок на побережье просеивают.

Накануне мазут обнаружили у берегов Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Эколог объяснял, что весной мазут начнет всплывать со дна и растворяться, из-за чего пострадают обитатели Черного моря.

Ранее сообщалось, что спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.

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