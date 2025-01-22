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Москвичам рассказали, стоит ли ждать морозов в феврале

Синоптик Цыганков: в конце января в Москву снова придет потепление
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Maxim Shemetov/Reuters

Сейчас в Москве и Московской области стоит легкий мороз, однако к концу января в регион вновь вернется тепло. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил заместитель руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Небольшое похолодание продлится буквально три дня. Предстоящей ночью будет -3...-5 градусов. В ночь на пятницу ожидается такая же температура, а днем 0...-2. В субботу придет очередная порция тепла и южный ветер. В воскресенье будет облачно с небольшими осадками», — рассказал синоптик.

В феврале, по его словам, стоит ждать снега и кратковременных холодов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил о теплой погоде в Якутии, Забайкалье, Иркутской области и в районах Красноярского края. Потепление, по его словам, также наблюдается в Центральном федеральном округе.

В тоже время жителей Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов предупредили об опасно холодной погоде, при которой температура воздуха существенно ниже нормы.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве и Подмосковье начнется настоящая зима.

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