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Жителей четырех округов предупредили о резком похолодании

Вильфанд: опасно холодная погода прогнозируется в четырех округах РФ
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Vladimir Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

Опасно холодная погода, когда температура воздуха существенно ниже нормы, ожидается сразу в четырех округах России: Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Мурманской области, Карелии и Коми с 22 по 24 января температура на 6-8 градусов ниже нормы, значения могут достигать минус 22-24 градусов, на востоке Коми — 33-34 мороза», — сообщил он.

В Пермском крае температура воздуха опустится до -25...-28°С. Еще более суровые морозы ожидаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 38-43°С ниже нуля.

Холодная погода будет также в Оренбургской, Самарской, Омской областях, а также в Башкортостане.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 20 января в Москве ожидается неустойчивая погода. Ожидаются морозы, которые в дальнейшем сменятся потеплением.

Ранее в Томской области из-за теплой погоды клещ проснулся и укусил мальчика.

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