Синоптик рассказала, когда в Москве и Подмосковье начнется настоящая зима

Наступившее в Москве и Подмосковье похолодание задержится всего на три дня. Значительных осадков для конца месяца также не ожидается, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. В беседе с 360.ru она призвала порадоваться эпизоду зимы, так как других в ближайшее время не прогнозируется.

«Давайте радоваться, что называется, этому эпизоду настоящей зимы, который нас ожидает сегодня, ну, и в ближайшие два дня», — сказала метеоролог.

Сегодня и в ближайшие двое суток формировать погоду будет арктический антициклон, благодаря чему пойдет снег — сегодня небольшой, а в среду — умеренный. Всего в ближайшие сутки выпадет один-два сантиметра снега, однако в целом высота снежного покрова к концу месяца останется прежней.

Предстоящей ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до -5…-7 градусов, а по области до -8 градусов, сообщила Позднякова. Завтра днем ожидается -2…-4 градуса. Это также выше климатической нормы, но уже не на 10 градусов, как было до этого, а на 3-4 градуса, отметила метеоролог.

Продлится такое похолодание до 23 января, а затем снова потеплеет, в столице и области пройдут дожди с мокрым снегом. В субботу днем ожидается около 0 градусов, в воскресенье уже от +1 до +3 градусов, заключи ла синоптик.

Напомним, до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что сегодня жителей столичного региона ожидает сухая погода и гололедица. По его прогнозу, циклон оградит регион от осадков и заметно понизит температуру, а дневные показатели приблизятся к границе климатической нормы.

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