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На Солнце произошла новая вспышка высокого класса

ИПГ: на Солнце произошла вторая за день вспышка самого высокого класса
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NASA/SDO

Ученые второй раз за 4 декабря зафиксировали вспышку высочaйшего класса Х на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты», — уточнили в ИПГ.

Данная активность на Солнце стала второй за день и третьей по счету вспышкой высокого класса с начала 2025 года. Накануне сообщалось о вспышке Х1.1.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал в своем Telegram-канале, что на Земле началась магнитная буря.

Леус уточнил, что геомагнитное поле Земли в течение дня преимущественно будет слабо возмущенным.

Также ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов.

По словам исследователей, это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.

Ранее было установлено, что магнитная буря на Земле усилилась.

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