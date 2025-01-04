ИПГ: на Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из которых была класса X

Ученые зафиксировали шесть мощных вспышек на Солнце, одна из которых была класса X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Отмечается, что самая мощная вспышка была зафиксирована 4 января в 01:41 часов мск.

«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — поделились в ИПГ.

По словам специалистов, вспышка стала второй подобной мощности, произошедшей с начала января 2025 года.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал в своем Telegram-канале, что на Земле началась магнитная буря.

Леус уточнил, что геомагнитное поле Земли в течение дня преимущественно будет слабо возмущенным.

Также ученые NASA зафиксировали уникальное природное явление — разрыв магнитного поля Земли продолжительностью 17 часов.

По словам исследователей, это событие началось 25 декабря 2024 года и стало беспрецедентным случаем в истории наблюдений.

Ранее было установлено, что магнитная буря на Земле усилилась.