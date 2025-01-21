Российский ученый допустил увеличение числа магнитных бурь в 2025 году

Магнитные бури возникают из-за корональных выбросов массы или солнечных вспышек. Сейчас мы находимся в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. Пик активности 25-го солнечного цикла ожидается в 2025 году, когда на Солнце может образоваться до 115 пятен, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Все это, безусловно, прогнозы, так как длина солнечных циклов в среднем 10-12 лет. Пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, которые образуются в результате выхода в фотосферу сильных магнитных полей», — объяснил он.

По словам ученого, увеличение количества солнечных пятен обычно сопровождается увеличением солнечной активности, включая солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Эти явления могут вызывать магнитные бури на Земле, которые влияют на работу электроники, спутников и систем связи.

«Исторический пример — геомагнитная буря 1989 года, которая вызвала массовые отключения электроэнергии в Канаде, оставив миллионы людей без света на несколько часов. В современных условиях, где все системы взаимосвязаны, такие события могут иметь еще более серьезные последствия», — предупредил эксперт.

Геомагнитные бури могут создавать дополнительные проблемы, особенно для чувствительных электронных приборов и навигационных систем. Например, GPS-системы могут временно терять точность, что критично для авиации и морского транспорта.

Кроме того, геомагнитные бури могут влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. В периоды высокой солнечной активности спутники могут испытывать помехи, что приводит к временным перебоям в передаче данных и телевизионных сигналов. Это особенно актуально для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации.

«Отмечу, что современные технологии и инженерные решения способствуют минимизации воздействия геомагнитных бурь. Например, в электросетях используются специальные фильтры и стабилизаторы, которые снижают влияние индуцированных токов», — резюмировал Юрасов.

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