Водолаз заявил о возможности поднять со дна танкер «Волгонефть-212»

Морспасслужба: танкер «Волгонефть-212» можно поднять со дна

Толщина металла кормы затонувшего танкера «Волгонефть-212» позволяет поднять судно со дна. Об этом сообщил главный водолазный специалист Морспасслужбы Денис Полянский, передает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

По его словам, для поднятия судна необходимо удостовериться в безопасности операции на 100%, поэтому специалисты проведут дополнительные работы.

Полянский отметил, что задача является важной и сложной. Он объяснил, что специалисты будут постепенно убирать объект с грунта и смотреть на изменения в металле для предотвращения разлива нефтепродуктов.

«Минимальная толщина корпуса, которую мы сейчас определили — это 6 миллиметров», — заявил специалист.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

21 января стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» еще не выкачана. На борту остается 1350 тонн мазута. При этом недавно количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

Ранее в РАН предложили изучить опыт Испании для борьбы с мазутом в Черном море.