В Тюмени ликвидировали прокуратуру

Прокуратура Тюмени ликвидирована по указу генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

По словам собеседника агентства, в общей сложности в России подлежит ликвидации 20 управлений прокуратуры, Тюменское оказалось в их числе.

В правоохранительных структурах уточнили, что прокурор Тюменской области Александр Попов в ближайшее время перераспределит 20 уволенных сотрудников. Предстоит найти места для бывшего прокурора Тюмени и его заместителей.

Полномочия по надзору за администрацией Тюмени будут переданы в аппарат прокуратуры Тюменской области. Какое из управлений ведомства будет заниматься контролем городских отделов УМВД, СК и других ведомств, собеседник издания не уточнил.

В ноябре президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы, им стал прокурор Тверской области Максим Жук. Его предшественник, Денис Попов, ушел в отставку в середине августа.

Ранее экс-прокурор Москвы получил должность в МЧС.