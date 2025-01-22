Депутат рассказала, когда Госдума рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Государственная дума может принять закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года в феврале. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает РИА Новости.

«Мы под поправки две недели определили. В феврале, я думаю, что в феврале мы приме», — заявила она.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что в этом году в России ожидается повышение нескольких видов выплат и пособий для семей с детьми. В том частности, с 1 февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка до 26,4 тыс. рублей, что на 1796 рублей больше, чем в январе.

Он напомнил, что размер пособий на детей и по беременности зависит от прожиточного минимума в конкретном регионе. В среднем суммы детских пособий могут колебаться от 8,8 тыс. рублей до 17,7 тыс. рублей.

Подробнее о том, сколько в 2025 году будут получать семьи на первого, второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, во сколько лет россиянки рожают первого ребенка.