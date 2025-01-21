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Стало известно, во сколько лет россиянки рожают первого ребенка

Репродуктолог Владимиров: первого ребенка россиянки чаще рожают в 30 лет
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Shutterstock

В России за последние годы в корне изменился подход к рождению первого ребенка. Если 30 лет назад проблемой была подростковая беременность, то сегодня россиянки в крупных городах рожают первого ребенка в среднем в 30 лет, рассказал врач-репродуктолог Виктор Владимиров Общественной
Службе Новостей.

Возраст рождения первого ребенка постоянно снижался, достигнув дна в 90-е годы. После этого он начал расти, объяснил специалист.

«В России на сегодня средний возраст рождения первого ребенка – это 26–27 лет, в крупных городах – около 30 лет», — отметил врач.

В целом на ситуацию влияют бытовые трудности, но не только они — к примеру, в 90-е годы также были проблемы с жильем, но «детей «почему-то рожали», считает репродуктолог. По его словам, на этот показатель влияют также общие тенденции в обществе, которые направлены на то, что рождение детей откладывают на потом.

Напомним, до этого в Госдуме сообщили, что в России с момента запуска программы маткапитала ей воспользовались 14 млн россиян, большинство семей направили средства на покупку жилья. Ожидается, что в течение следующих трех лет маткапитал получат еще более 5 млн семей.

Ранее сообщалось, что петербургских врачей обяжут мотивировать женщин рожать.

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