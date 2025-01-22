Россиянам рассказали, какие выплаты и пособия увеличатся с 1 февраля

В этом году в России ожидается повышение нескольких видов выплат и пособий для семей с детьми. В том частности, с 1 февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка до 26,4 тыс. рублей, что на 1796 рублей больше, чем в январе, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Единовременное пособие россияне получают за каждого новорожденного ребенка — особенно это актуально, если в семье появляется сразу несколько детей, отметил юрист. Он также он напомнил, что в феврале будет проиндексирована материнский капитал на 7,3%. После перерасчета на первенца будут выплачивать 676 тыс. рублей, на второго ребенка — 217 тыс. рублей, или 894 тыс. рублей, если маткапитал семья получает впервые.

Вырастет в этом году и максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин. При стандартном декрете в 140 дней размер выплаты составит 794 355 рублей. При сложной беременности и увеличении декретного отпуска до 156 дней — 885 139 рублей. Если речь идет о беременности более чем одним малышом, то при декрете в 194 дня сумма вырастет до 1 100 750 рублей.

«Эти цифры почти в полтора раза превосходят показатели 2024 года», — подчеркнул юрист.

Размер пособий на детей и по беременности зависит от прожиточного минимума в конкретном регионе, напомнил Виноградов. В среднем суммы детских пособий могут колебаться от 8,8 тыс. рублей до 17,7 тыс. рублей. А что касается выплат на ребенка до 1,5 лет, то минимальная сумма ежемесячной выплаты может составить 9227,24 рубля, максимальная — 68 995,48 рублей, заключил юрист.

Подробнее о том, сколько в 2025 году будут получать семьи на первого, второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

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