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Движение судов закроют близ затонувшего в Керченском проливе танкера

Оперштаб Кубани: в районе кормы «Волгонефти-212» закроют движение судов

Зона местонахождения кормы затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» будет ограждена на воде специальными знаками, данный участок акватории будет закрыт для движения судов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура — топовый крест — будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов», — говорится в публикации.

В оперштабе Кубани добавили, что от берега кормовая часть «Волгонефть-212» находится на расстоянии примерно в шести морских милях, или 11 километрах.

В середине декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной произошедшей аварии.

21 января стало известно, что большая часть мазута с танкера «Волгонефть-239» не была выкачана. На борту остается порядка 1350 тонн мазута. При этом сообщалось, что количество цистерн для вывоза мазута с танкера «Волгонефть-239» увеличили втрое.

Ранее спасатели зафиксировали выбросы мазута на побережье Азовского моря.

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