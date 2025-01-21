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Спасатели зафиксировали выбросы мазута на побережье Азовского моря

На побережье Азовского моря в Краснодарском крае нашли куски мазута
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Телеграм-канал Оперативный штаб — Краснодарский край

На побережье Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края нашли комки водорослей с налипшим на них мазутом. Об этом сообщил Telegram-канал регионального оперштаба.

«В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к утру 21 января спасатели собрали 150 кг загрязненного песка. Параллельно эту территорию включили в зону, за которой ведут постоянное наблюдение на случай новых выбросов мазута. Протяженность этой зоны — 265 км.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в море.

Ранее стало известно о нарушениях владельцев танкеров, потерпевших крушение в Черном море.

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