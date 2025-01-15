В Подмосковье сирийского бизнесмена задержали после родов его 15-летней жены

Mash: в Подмосковье бизнесмена из Сирии задержали за растление 15-летней жены

Бизнесмен из Сирии стал фигурантом уголовного дела после того, как отправил 15-летнюю супругу рожать в подмосковное медучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Щелково, где 37-летний мужчина проживал с несовершеннолетней женой. В Россию они приехали в 2022 году, позже его возлюбленная забеременела.

В роддоме медики обратили внимание на возраст пациентки и обратились в полицию. Бизнесмена уже задержали и допросили. Ему грозит не менее четырех лет лишения свободы.

Как сообщает Regnum, что пара поженилась в Алеппо, где девушки могут вступать в брак после 14 лет. После этого пара переехала в Подмосковье, у бизнесмена есть гражданство России.

Первого ребенка девушка родила в 2023 году, когда ей было 15 лет, но правоохранители обратили на супругов внимание только в декабре 2024 года. На данный момент жена бизнесмена беременна вторым ребенком, она на седьмом месяце.

Главу семьи подозревают в действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет.

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