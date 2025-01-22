В Петербурге трое мигрантов по очереди изнасиловали подростка и довели ее до срыва

В Петербурге три мигранта стали фигурантами уголовного дела после изнасилования 15-летней девушки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, несколько актов насилия произошли в квартире на улице Декабристов. Иностранцы 20, 21 и 23 лет надругались над пострадавшей по очереди в период с 1 по 19 января. При этом девушка якобы сама согласилась на это, однако спустя некоторое время у нее произошел нервный срыв.

На состояние подростка обратил внимание брат. Он позвонил в полицию и рассказал, что его сестра скандалит. Медики госпитализировали девушку в детскую психиатрическую больницу, там у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что сама девушка также является иностранкой и была землячкой подозреваемых. Личности молодых людей уже установили.

Ранее в Артеме подросток насмотрелся роликов в сети и надругался над четырехлетним братом.