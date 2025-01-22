Россельхознадзор подвел итоги исследования рыбы из Черного моря

Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, показатели загрязнений находятся в пределах нормы.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива. По его словам, нефтепродукты могут накапливаться в рыбе, а употребление загрязненных морепродуктов может повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая поражение печени.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стало известно, что в Рыбном союзе не ждут дефицита рыбы после разлива мазута в Черном море.