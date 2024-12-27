В Рыбном союзе не ждут дефицита рыбы после разлива мазута в Черном море

Рыба и морепродукты из Черного моря, которые сейчас продаются в магазинах, были добыты до разлива мазута, а значит, безопасны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Он заверил, что из-за ЧС с танкерами в Черном море дефицита рыбы в России не будет.

«В связи с ЧС не стоит ожидать поступления на рынок зараженной продукции. Все контролируется. При этом не будет и дефицита. Мелкосельдевые, к которым относятся килька, шпрот, тюлька, осваивают в Западном бассейне и в Каспийском море. Устрицы и добывают, и выращивают на Дальнем Востоке. Рыба и другие виды водных биоресурсов, продукция из которых сейчас находится в продаже, добыты или выращены (если речь о марикультуре) до чрезвычайной ситуации. А значит, они безопасны. Путь «от моря до прилавка» прослеживается Россельхознадзором и Роспотребнадзором. На полки организованных торговых точек/сетей попадает проверенная и безопасная продукция», — сказал Панин.

Он добавил, что доля морепродуктов из Черного и Азовского морей на российском рынке составляет менее 1%, поэтому разлив нефтепродуктов не приведет к дефициту рыбы.

«Далеко не факт, что места разлива и распространения ГСМ совпали с районами хозяйственной деятельности предприятий (сейчас проводятся необходимые исследования). Ситуация ощутимо не отразится на внутреннем рынке в общероссийском масштабе. К 22 декабря 2024 года вылов отечественными рыбаками достиг 4,8 млн тонн, из них вклад Азово-Черноморского бассейна — менее 1% (34 тыс. тонн). При этом, конечно, ЧС негативно отразится на социально-экономическом состоянии прибрежных регионов, которые зависят от туристического потока. Последствия напрямую коснутся рыбаков и рыбоводов этих территорий», — констатировал председатель Рыбного союза.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Причиной ЧС стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «экологической бедой» загрязнение моря после инцидента с танкерами.

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