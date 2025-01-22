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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением ребенка в больнице

Глава СК запросил доклад о ситуации с медсестрой, избившей мальчика в Кузбассе
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Shutterstock/FOTODOM

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с медсестрой, которая жестоко обращалась с ребенком в Кемеровской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Председатель ведомства поручил подготовить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В публикации также сообщается, что женщина могла избивать и других пациентов, проходивших лечение в больнице.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после публикации в соцсетях видео из детской больницы №8 в Белово. На кадрах заметно, как медсестра наносит ребенку удары тапком и с силой выводит из палаты. Причиной произошедшего, по данным местных СМИ, стало нежелание ложиться спать.

В ситуации разбираются и сотрудники прокуратуры, на данный момент ведомство проводит проверку.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что получила это видео от многих подписчиков и заявила, что направит материалы в Следственный комитет. С ней также связалась девочка, которая тоже сообщила о насилии со стороны медсестры.

Ранее россиянин избил пожилую мать, которую пытался выжить из квартиры.

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