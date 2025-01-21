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Мизулиной прислали видео из Кузбасса, на котором медсестра избивает ребенка

Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребенка в Кемеровской области
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Антон Денисов/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала о распространившемся в сети видео из Кемеровской области, на котором медсестра избивает маленького ребенка. Запись чиновнице направили многие пользователи.

Согласно публикации, речь идет о детском инфекционном отделении больницы города Белово.

«Направим материалы в Следственный комитет. Вполне вероятно, что ситуация не единичная», — заявила Мизулина.

Она добавила, что с ней связалась девочка-подросток, которая тоже пожаловалась на грубость медсестры с видеозаписи.

На прошлой неделе в Москве две девушки решили снять ролик для TikTok, для этого они поставили плачущего маленького ребенка на кровать. Одна из героинь видео пнула мальчика в спину, ребенок отлетел, а сама девушка стала танцевать. Школьницы сами опубликовали кадры в соцсетях, после чего материал попался на глаза правоохранителям.

Ранее детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми.

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