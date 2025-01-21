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Россиянин избил пожилую мать, которую пытался выжить из квартиры

В Башкирии мужчина избил 65-летнюю мать, страдающую онкологическим заболеванием
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Freepik

Житель Башкирии избил родную мать. Она не хотела съезжать из квартиры, которую сама переписала на сына, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, от жестокости 41-летнего сына пострадала 65-летняя Аниса из Бирска. В 2023 году Рустам стал владельцем жилья, до этого принадлежавшего его матери, после чего начал ей угрожать и поднимать руку. Мужчина требовал, чтобы пенсионерка покинула жилплощадь, но та не знала, куда ей податься.

Затем у женщины диагностировали онкологическое заболевание, и она решила продать гараж, чтобы оплатить лечение, но Рустам сменил замок и не позволил матери сделать это. Впоследствии он отправил ей на юбилей траурный венок. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Накануне петербуржец пытался зарубить топором пожилую мать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку быстро доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов.

Ранее в Чувашии мужчина с психическим расстройством 80 раз ударил ножом свою мать.

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