В Кемеровской области медсестра больницы избила ребенка, который не хотел спать

В Кемеровской области прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с пациентом детской больницы, где медсестра избила ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в детской больнице № 8 в Белово и попал на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, медсестра больницы несколько раз ударила ребенка тапочками и выволокла его из палаты.

По данным местных СМИ, причиной агрессии медработника стал отказ мальчика ложиться спать. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, подробности о состоянии несовершеннолетнего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Свердловской больнице мужчина угрожал расправой соседу по палате и избил его. Злоумышленник с криками набросился на пациента, лежащего на койке, за то, что тот разговаривал во сне, и избил его бутылкой. Нападение попало на видео, свидетельница произошедшего возмутилась и позвала на место медсестер. Им нападавший заявил, что уже четыре ночи не спит из-за слишком разговорчивого соседа, который, как сообщается, перенес инсульт.

Ранее в Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь.