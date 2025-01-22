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Отставной полковник Квачков не смог оспорить надзор

ТАСС: в Москве суд не стал отменять надзор полковнику в отставке Квачкову
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Павел Лисицын/РИА Новости

Московский городской суд не стал отменять решение Дорогомиловского суда об установлении надзора в отношении полковника в отставке Владимира Квачкова до 2027 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — отмечается в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

Квачкова обязали отмечаться в отделе полиции по месту жительства в Москве или фактического нахождения, а также запретили посещать места проведения массовых мероприятий.

В августе 2024 года сообщалось, что на момент вынесения решения о надзоре Квачков находился в паломничестве.

Полковника в отставке обвинили в критике спецоперации из-за постов, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в «Одноклассниках» весной 2023 года. Свою вину он отрицал. Сначала он заявил, что высказывания принадлежат не ему и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», позже сказал, что его цитаты «были вырваны из контекста».

«Газете.Ru» Квачков сообщал, что причиной возбуждения административного дела могла стать его общественная деятельность и заявления от имени общественной организации, которую он возглавляет.

Ранее многодетного россиянина оштрафовали за дискредитацию армии после жалобы соседа.

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