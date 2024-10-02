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Многодетного россиянина оштрафовали за дискредитацию армии после жалобы соседа

В Калмыкии многодетного отца наказали за дискредитацию армии после жалобы соседа

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Shutterstock

В Калмыкии местного жителя признали виновным по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации» КоАП РФ. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Малодербетовского районного суда республики.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года житель села Малые Дербеты в присутствии своей гражданской жены и соседей неоднократно негативно высказывался о ВС РФ, спецоперации России на Украине, а также ее целях. Также мужчина допустил негативные слова в адрес президента Путина.

Такое поведение мужчины вызывало споры и ссоры, в итоге один из соседей селянина обратился в правоохранительные органы с заявлением, где подробно пересказал речи нарушителя. Позже это подтвердила гражданская супруга осужденного — она заявила, что муж, узнав, что она ранее проживала в Одессе, стал называть ее «предателем интересов Украины».

Обвиняемый в суде все отрицал. Мужчина отметил, что его оговорили соседи из-за «неприязненных отношений, возникших между ними на бытовой почве».

Суд признал мужчину виновным, и, учитывая смягчающие обстоятельства — наличие пятерых несовершеннолетних детей на иждивении, наличие постоянных работы и места жительства — назначил ему штраф размером 30 тысяч рублей.

Ранее в Казани пенсионерку обвинили в дискредитации армии за пожелания мира.

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