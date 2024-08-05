Паломничество вместо суда. Осужденный за фейки полковник ГРУ отправился в духовное путешествие

Дорогомиловский суд Москвы назначил повторный административный надзор для 76-летнего полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. На заседании он не присутствовал. По словам адвоката, у Квачкова было видение и он отправился в паломничество.

В мае этого года Дорогомиловский суд Москвы вынес решение об установлении повторного административного надзора за 76-летним полковником ГРУ в отставке Владимиром Квачковым по иску ОМВД по району Дорогомилово, сообщает газета «Коммерсанъ».

Квачков был оштрафован дважды за критику СВО: первый штраф в 40 тыс. рублей был назначен за посты в «Одноклассниках», а второй в 50 тыс. рублей — за заявления на YouTube-канале «Сталинград».

Сам Квачков свою вину отрицает, утверждая, что посты не принадлежат ему, а его цитаты были вырваны из контекста. В результате суд, рассмотрев повторный иск, удовлетворил требование полиции о введении административного надзора до 19 февраля 2027 года.

Квачкова озарило видение

Однако судебное заседание не застало Владимира Квачкова в Москве. Он не присутствовал на процессе. По словам его адвоката Алексея Першина, Квачков отправился в паломничество по монастырям и святым местам в конце апреля — начале мая, до подачи административного иска. Адвокат подчеркнул, что на момент начала своего путешествия Квачков не был ограничен в передвижениях.

По словам адвоката, полковник решил отправиться в это путешествие из-за видения, которое предписывало ему совершить паломничество по всей России и проповедовать «вплоть до Чукотки».

Першин отметил, что из-за этого путешествия заседания по делу о повторном административном надзоре переносились трижды. В итоге надзор был установлен, однако, как именно Квачков должен выполнять требования о регистрации дважды в месяц, остается неясным, поскольку он находится в пути и связь с ним отсутствует.

Покушение на Чубайса

Квачков ранее уже был судим. Бывший полковник ГРУ трижды привлекался к уголовной ответственности. Первое заметное дело связано с покушением в 2005 году на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. По этому делу его дважды, в 2008 и 2000 году, оправдали присяжные.

В 2013 году он был осужден на восемь лет колонии с ограничением свободы на один год за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017 году ему добавили полтора года за экстремистский видеоролик. Его освободили из колонии в Мордовии в феврале 2019 года, так как обвинения были переведены в разряд административных.

Через год Квачкову установили административный надзор сроком на три года, который был досрочно снят в феврале 2023 года. После этого полиция снова обратилась в суд, и 5 сентября 2023 года был установлен новый административный надзор. 7 декабря того же года защита добилась отмены этого решения в апелляционном суде.

Адвокат Першин заявил о намерении обжаловать текущее решение, утверждая, что при рассмотрении дела были допущены серьезные нарушения. По его словам, в документах указано, что Квачков родился в Москве, хотя на самом деле он из Приморского края. Также, по словам Першина, в материалах дела присутствуют противоречия о его судимостях. Адвокат добавил, что суд признал эти ошибки техническими, но он не согласен с этим мнением и утверждает, что без надлежащего уведомления о принятом в отношении Квачкова решении его не могут объявить в розыск.