«Отказали во всем». Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении полковника главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова. Мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. О том, какое наказание ему вынесли и как он его оценил, читайте в материале «Газеты.Ru».

В Москве суд оштрафовал за дискредитацию российской армии полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова. Он будет вынужден заплатить 40 тысяч рублей за посты в соцсети «Одноклассники» с критикой ведения спецоперации.

Три поста в «Одноклассниках»

Поводом для обвинения стали три поста в социальной сети «Одноклассники», которые разместили в 2022 году в группе «Квачков Владимир Васильевич» (19 тысяч подписчиков), сообщает BFM.ru. По версии следствия, именно Квачков администрировал группу с 2019 года.

В постах критиковалась специальная военная операция (СВО), действия руководства ВС РФ и первых лиц государства.

«Упрекать меня, русского офицера, в том, что я дискредитирую Вооруженные силы, это оскорбительно и унизительно для меня. Считаю это заявление клеветническим и фальшивым», – сказал Квачков на заседании суда.

Отставной полковник также заявил, что не имеет к группе никакого отношения и ранее жаловался на нее в Роскомнадзор из-за клеветы. Квачков рассказал, что группу ему показали полицейские, а он даже никогда не был зарегистрирован в «Одноклассниках».

«Это помойка какая-то. Я вообще-то кандидат военных наук! Это злонамеренная фальсификация», — возмутился Квачков.

«Признали виновным»

По данным BFM.ru, Квачков просил суд допросить семь человек – руководство и сотрудников Общероссийского офицерского собрания и Манифеста русского мира, а также провести компьютерно-техническую экспертизу для определения имени человека, зарегистрировавшего группу.

В разговоре с «Газетой.Ru» отставной полковник прокомментировал решение суда.

«Отказали во всем, признали виновным. Слово «беспредел» является очень мягким по отношению к тому, что они сейчас вытворяют», — сказал он.

Квачков считает, что сейчас его признали виновным в дискредитации Российской армии, чтобы затем завести уголовное дело, поскольку это возможно сделать после двух административных наказаний.

«17-го меня под надзор будут загонять опять пытаться, а здесь сейчас мне вменили административку. Будут пытаться заставить меня ужаснуться и отказаться от своей политической деятельности», — сказал он.

Кто такой Квачков

В 2010 году Квачкова обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: «склонение, вербовка или вовлечение лица в содействии террористической деятельности» и «покушение на организацию вооруженного мятежа».

Квачков тогда говорил, что уголовное дело на него завели из-за деятельности в организации «Народное ополчение Минина и Пожарского».

Квартиру Квачкова обыскали сотрудники правоохранительных органов. По его словам, искать собирались «планы вооруженного восстания, оружие и боеприпасы». Его признали виновным, однако, пока шли многочисленные суды, часть статьи (экстремизм), по которой судили отставного полковника, перестала быть уголовным преступлением, а срок за попытку организации мятежа уже истек. Поэтому в 2019 году Квачков вышел на свободу.

Ранее Квачкова обвинили в участии в покушении на Анатолия Чубайса, которое было совершено 17 марта 2005 года. В преступлении также обвинили бывших военнослужащих 45-го полка ВДВ Александра Найденова и Роберта Яшина. Затем задержали сына бывшего министра печати РФ Ивана Миронова, но его дело было выделено в отдельное производство. По версии следствия, обвиняемые совершили преступление на почве экстремистских взглядов и неприязни к Чубайсу.

5 июня 2008 года присяжные решили, что обвиняемые невиновны. Всех освободили в зале суда.