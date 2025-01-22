Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском мегаполисе отключили электричество почти в 1 тыс. домов

В Первомайском районе Новосибирска отключили свет почти в 1 тыс. домов
close
Depositphotos

Электричество отключено в 961 доме в Первомайском районе Новосибирска из-за аварии. Об этом сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Судя по опубликованным данным, отключение электричества зафиксировано на 22 улицах этого района. В частности, света нет на улицах Лаврова, Матросова, Пихтова, Моисеенко, Нахимова, Подбельского, Ушакова.

Восстановить подачу электричества планируют в течение дня.

21 января электричество отключилось в нескольких многоэтажных домах в Смоленске на фоне массированной атаки украинских беспилотников, также пропало водоснабжение. В один из жилых домов врезался вражеский БПЛА.

До этого в Псковской области более восьми тысяч человек остались без электричества из-за метели и сильного ветра. Известно, что наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах области.

Ранее в Новгородской области тысячи людей остались без света в праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами