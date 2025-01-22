В российском мегаполисе отключили электричество почти в 1 тыс. домов

В Первомайском районе Новосибирска отключили свет почти в 1 тыс. домов

Электричество отключено в 961 доме в Первомайском районе Новосибирска из-за аварии. Об этом сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

Судя по опубликованным данным, отключение электричества зафиксировано на 22 улицах этого района. В частности, света нет на улицах Лаврова, Матросова, Пихтова, Моисеенко, Нахимова, Подбельского, Ушакова.

Восстановить подачу электричества планируют в течение дня.

21 января электричество отключилось в нескольких многоэтажных домах в Смоленске на фоне массированной атаки украинских беспилотников, также пропало водоснабжение. В один из жилых домов врезался вражеский БПЛА.

До этого в Псковской области более восьми тысяч человек остались без электричества из-за метели и сильного ветра. Известно, что наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах области.

Ранее в Новгородской области тысячи людей остались без света в праздники.