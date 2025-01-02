В Новгородской области тысячи людей остались без света в праздники

Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

В Новгородской области из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 250 населенных пунктов в 15 районах. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ и ТЭК на своей странице во «ВКонтакте».

По данным ведомства, в 12:00 на сетях Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» было зафиксировано отключение света, которое затронуло 6,6 тыс. человек. Больше всего пострадавших в Демянском, Крестецком и Маревском районах.

Согласно публикации, спустя два часа без света остаются 212 населенных пунктов, где живут 4,5 тыс. человек. Для восстановления электроснабжения власти привлекли 43 бригады, которые насчитывают 140 человек.

Как отмечает Гидрометцентр, в регионе сейчас нулевая температура, но возможны снегопады.

Вчера в Норвегии более 100 пассажиров застряли в поезде на Бергенской железной дороге в -11C°. Он не смог продолжать движение из-за неисправного двигателя, поэтому люди около двух часов провели на станции Мюрдаль на юго-западе страны. При этом оказавшиеся в железнодорожном составе пассажиры остались без отопления и возможности воспользоваться туалетом.

Ранее сообщалось, что москвичи останутся без рождественских морозов.