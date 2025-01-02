В Псковской области более восьми тысяч жителей остались без света

Более восьми тысяч жителей Псковской области остались без света из-за непогоды

В Псковской области более восьми тысяч человек остались без электричества из-за метели и сильного ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В Псковской области в связи с ухудшением погоды энергетики перешли в особый режим работы», — сообщил он.

Ситуация была рассмотрена на экстренном заседании штаба по энергосбережению.

Губернатор рассказал, что наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальных округах.

Он отметил, что объекты ЖКХ и социальной сферы не были отключены. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

31 декабря аварийное отключение света произошло в ряде муниципальных округов Чувашской Республики. Проблемы с электроснабжением возникли в шести муниципальных образованиях. Речь идет о Чебоксарском, Канашском, Шумерлинском, Моргаушском, Аликовском и Урмарском муниципальных округах.

Ранее более 20 домов в городе Дальнереченске в Приморском крае остались без водоснабжения.