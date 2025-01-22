Полковник назвал рекордной сумму, которую мошенники похитили у пожилой россиянки

Аферисты установили рекорд, выманив у 71-летней жительницы Самарской области 350 млн рублей и $800 тысяч — суммарно порядка 430 млн рублей. Об этом заявил член Общественного экспертного совета МВД РФ полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своем Telegram-канале.

«В Самарской области, обманув 71-летнюю женщину, мошенники похитили 350 млн рублей и порядка $800 тысяч <…> Похоже, это рекорд», — отметил он.

Накануне сообщалось, что обманутая мошенниками пенсионерка ранее занимала пост руководителя Корпорации развития Самарской области и помощника экс-губернатора Владимира Артякова.

Кроме того, в Москве жертвой группы мошенников стала 16-летняя девушка. Лжесотрудники ФСБ и финмониторинга под предлогом изобличения преступников попросили школьницу провести по видеосвязи обыск в квартире. Она нашла у родителей наличные, после чего аферисты убедили девушку отдать их прибывшему на адрес курьеру.

Она передала деньги, а также отправила в другой регион посылку с украшениями. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила более 700 тысяч рублей.

Ранее эксперты заявили, что схемы аферистов станут более реалистичными.