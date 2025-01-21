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Московская школьница провела обыск в квартире и отправила мошенникам посылку с украшениями

В Москве школьница обыскала квартиру и отправила мошенникам украшения матери
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Shutterstock

В Москве 16-летняя девушка стала жертвой группы мошенников: по их указанию она передала курьеру деньги, а также отправила в другой регион посылку с украшениями. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Аферист связался с девушкой, пока она была одна, и, представившись сотрудником школы, убедил ее привязать мобильный номер к кабинету «Госуслуг»: для этого подросток продиктовала ему код, поступивший ей на телефон. Далее с девушкой связывались другие люди, которые последовательно запутывали ее: они заявили о взломе личного кабинета мошенниками. Лже-сотрудники ФСБ и финмониторинга под предлогом изобличения преступников попросили школьницу провести по видеосвязи обыск в квартире. Она нашла у родителей наличные, которые аферисты убедили ее передать пребывшему на адрес курьеру.

На этом мошенники не остановились. Девушка также отправила в Ульяновск посылку с ювелирными украшениями родственников. Все время, что школьница выполняла указания неизвестных, последние находились с ней на связи и запрещали связываться с семьей.

Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила более 700 тысяч рублей.

Ранее в Кургане девочка отдала аферистам деньги матери, пытаясь купить игровую валюту.

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