Эксперты заявили, что схемы аферистов станут более реалистичными

В 2025 году от мошенников стоит ожидать более реалистичных и изощренных схем обмана граждан. Об этом сообщила интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс в беседе с «Известиями».

«Мошенники могут также использовать манипуляции с искусственным интеллектом для создания поддельных документов и автоматизации процесса обмана, обрабатывая одновременно большое количество потенциальных жертв», — отметила она.

Кроме того, аферисты продолжат использовать дипфейки для имитации голосов и видеозвонков от якобы официальных лиц, а также персонализированный фишинг с применением украденной информации.

В том числе стоит опасаться поддельных сайтов государственных органов и финансовых учреждений, выглядящих крайне убедительно, добавила Пробетс.

Говоря о схемах с фейковыми долгами, она пояснила, что в этом случае целевой аудиторией являются люди, склонные к доверию, манипуляциям и испытывающие страх перед государственными органами и финансовыми учреждениями.

GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова для защиты от схем мошенников с фальшивыми долгами рекомендовала проверить наличие задолженностей официальным путем, не открывать подозрительные ссылки, не пересылать и не сообщать никому персональные данные, а также не переводить деньги прежде, чем ситуация полностью не разъяснится.

Накануне сообщалось, что в Москве 16-летняя девушка стала жертвой группы мошенников: по их указанию она передала курьеру деньги, а также отправила в другой регион посылку с украшениями. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила более 700 тысяч рублей.

Ранее экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей.