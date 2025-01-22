В Гидрометцентре рассказали о непогоде в Сибири

Из-за резкого похолодания в регионах Сибири ожидается непогода. Порывы ветра на Алтае могут достигать 35 м/с в ближайшие два дня. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 22 и 23 января в высокогорьях республики Алтай ветер может доходить до 35 м/с. Из-за этого на дорогах ожидаются снежные заносы и сильный гололед.

Вильфанд добавил, что в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях и в республике Алтай в среду и четверг прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В последующие дни они перейдут в сильный снег.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что опасно холодная погода, когда температура воздуха существенно ниже нормы, ожидается сразу в четырех округах России: Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном.

Также специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 20 января в Москве ожидается неустойчивая погода. Ожидаются морозы, которые в дальнейшем сменятся потеплением.

Ранее сообщалось, что оттепель придет в Москву в пятницу.